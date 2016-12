Juventus, Allegri: "Noi nella leggenda come i Bulls di Jordan"

Il tecnico bianconero si sofferma poi sul grande acquisto estivo, Gonzalo Higuain: "A fine campionato ci siamo confrontati con la società e ci siamo detti: 'Il giocatore da prendere quest’anno per rinforzare la squadra è Higuain'. Gonzalo è uno che garantisce gol, è un attaccante di spessore. Rispetto a Napoli ha ripreso a giocare con la squadra". Allegri rivela poi il nome del giocatore che, secondo lui, permetterà alla Juve di fare il salto di qualità nel 2017: "Sarà Pjaca".



Non poteva ovviamente mancare una considerazione sulle critiche piovute nelle ultime settimane in merito al gioco non straordinario messo in mostra dai bianconeri in questo avvio di stagione: "Noi siamo la Juventus e non dobbiamo scimmiottare nessuno, né il Barcellona né il Bayern Monaco. In Italia dobbiamo lavorare sui nostri pregi che sono la tattica e la furbizia, perché, senza togliere niente agli altri, noi italiani siamo più svegli".



Infine un punto sui singoli partendo da Hernanes: "Viene criticato nonostante faccia delle buone partite: viene massacrato perché ci si aspetta che faccia giocate che non rientrano nelle sue corde. Come non si può chiedere ad Evra di fare il su e giù di Alex Sandro, visto che Patrice ha altre caratteristiche".