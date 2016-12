Juventus, Allegri: "Manteniamo questo ottimo momento"

La Juventus in semifinale di Coppa Italia soddisfa il tecnico Massimiliano Allegri : "Siamo migliorati nella ripresa e non abbiamo concesso mezza palla gol alla Lazio - ha commentato a caldo il tecnico -. Non era semplice. Con l'Inter sarà una bella semifinale, ma ora pensiamo al campionato". La Juve è in corsa per tutto: "I complimenti vanno ai ragazzi, teniamo molto a questa coppa. Il momento è ottimo, cerchiamo di mantenerlo".

Dopo le dieci vittorie in campionato alla prossima ci sarà la sfida alla Roma: "E' una partita tosta - ammette Allegri -, sarà difficile ma giocheremo come sempre per vincere. Lo scudetto non è una corsa a tre, mancano 18 partite e le prime cinque sono ancora in corsa. Noi stiamo facendo molto bene e cercheremo di mantenere questo stato di forma". Contro la Lazio i bianconeri hanno anche cambiato qualche pedina: "Non mi piace parlare di turnover perché ho una rosa molto competitiva e lasciare fuori qualcuno è complicato. Sturaro e Zaza hanno fatto bene, Morata è cresciuto e Caceres ha giocato una buona partita come Neto. Per arrivare ai risultati ci vuole una rosa in buono stato".



Sulla discussione tra Mancini e Sarri, invece, Allegri ha mantenuto le distanze: "Non mi permetto di giudicare gli altri e in certe situazioni bisogna trovarcisi. Noi allenatori dobbiamo tenere un comportamento consono anche se i momenti di tensione ci stanno ma un minimo di lucidità va sempre mantenuto. Non mi va di parlare dei colleghi, su Sarri deciderà la Procura Federale".