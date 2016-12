Juventus, Allegri: "L'obiettivo è riconfermaci in Italia"

"Quest'anno l'obiettivo è lo scudetto, abbiamo la possibilità di entrare nella storia vincendo il quinto consecutivo". Ecco le parole, in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri a poche ore dalla sfida in amichevole della Juventus contro Lechia Danzica . In sintonia col suo tecnico anche Lichtsteiner che ribadisce: "Dobbiamo riconfermarci in Italia. Sarà difficile, ma prepariamoci alla grande e proviamoci".

Queste le parole di Allegri, nella breve conferenza stampa. "È un onore essere qui in una meravigliosa città, per un test contro una squadra che ha già giocato due gare di campionato. Quest'anno l'obiettivo è lo scudetto, abbiamo la possibilità di entrare nella storia vincendo il 5° consecutivo. Mi aspetto una buona prestazione sul piano tecnico, una crescita sul piano fisico e l'inserimento dei nuovi. Rugani titolare per il suo compleanno? Intanto auguri. E poi sì, sarà titolare. Ha bisogno di inserirsi, ma serve tempo. Scenderanno in campo tutti i giocatori a disposizione. Lechia -Juve è una tappa di avvicinamento importante alla Supercoppa. Spiace per Andrea Barzagli. Ha avuto un problema che lo terrà fermo per 15-20 giorni e salterà la Supercoppa".