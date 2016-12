Juventus, Allegri in emergenza tra infortuni e squalifiche

A disposizione del tecnico resta un gruppo ristretto di giocatori, ma il pensiero del tecnico è già rivolto alla sfida interna contro l'Empoli di Giampaolo, mai vittorioso nel girone di ritorno. Uno scenario più complicato del dovuto, tra infortuni, acciacchi e squalifiche la Juventus potrebbe essere costretta a schierare una formazione d'emergenza.



Le valutazioni su Dybala verranno fatte in settimana ma con calma per non affrettare i tempi di recupero dopo il problema muscolare riscontrato nel derby contro il Torino. La nazionale argentina non l'ha voluto rischiare e la Joya è attesa di ritorno a Vinovo per ulteriori accertamenti. Stesso discorso per Barzagli rientrato lunedì dal ritiro della Nazionale, nel pomeriggio è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato la diagnosi di sovraccarico del bicipite femorale sinistro già stilata dallo staff medico azzurro. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, mentre Marchisio proverà ad accelerare i tempi di recupero ma al momento è out.



Una nota positiva è Chiellini che potrebbe rientrare, limitando così i danni delle squalifiche di Khedira, Bonucci e Alex Sandro. Con Lichtsteiner che per un risentimento al polpaccio salterà la prima partita della Svizzera, ma senza lasciare il ritiro, lo scenario non è certo dei migliori.