29 luglio 2016 14:01 Juventus, Allegri: "Higuain è un grande acquisto" "Ottimo mercato con obiettivi chiari, ho una squadra competitiva". Dybala: "Higuain voleva venire da noi"

L'entusiasmo per l'arrivo di Higuain alla Juventus si respira tanto a Vinovo quanto a Hong Kong, dove gran parte della rosa bianconera è impegnata. "Higuain è un grande acquisto - ammette Allegri in conferenza stampa -, così come tutti gli altri nuovi arrivati. Abbiamo fatto un grande mercato e ho una squadra molto competitiva". L'obiettivo è la Champions: "Non è mai facile vincere e per questo dovremo lavorare molto".

Higuain però non è l'unico volto nuovo importante in casa Juventus e le amichevoli in Australia hanno già dimostrato l'efficacia di Benatia e Pjanic: "Giocando hanno dimostrato di stare bene. Anche nella prossima partita saranno a disposizione e li impiegherò".