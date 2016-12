Juventus, Allegri: "E' arrivato il momento di spingere sull'acceleratore"

La quota scudetto?

"Dico 82. Il campionato si deciderà nelle ultime 6 gare".



State rimontando, attraversando un ottimo momento.

"Non dobbiamo guardare il gruppo di squadre, ma solo a noi stessi. Come se avessimo una tappa a cronometro. Abbiamo lavorato sodo per mettere benzina nelle gambe".



Non ha paura che la squadra commetta errori?

"Abbiamo già dato e pagato contro le cosidette piccole, quindi evitiamo errori e spingiamo sull'acceleratore".



A cosa dovrete stare attenti?

"Dovremo evitare di far entrare in area Toni e Pazzini perché lì possono creare problemi a chiunque".



Quanto sarà importante recuperare Pereyra?

"Molto. Ma così come Caceres e Morata. Ci potranno dare una grossa mano".



C'è qualcosa da migliorare?

"Dobbiamo ricordare gli ultimi 3' della gara col Carpi. Sicuramente non belli, ci servano da lezione".



Qualcosa sul mercato?

"La rosa è competitiva e sono pochi i giocatori che possono migliorarla".



Qual è la cosa più difficile?

"Continuare così. Mancano 21 gare e ci sono 63 punti in palio".



Come gestisce la concorrenza in attacco?

"Abbiamo 4 giocatori davanti che hanno qualità e devono lottare per il posto da titolare".



Barzagli e Manduzkic?

"Andrea è quello più indietro. Mandzukic giocherà domenica, correre rischi adesso è folle".



Ha qualche dubbio?

"Tra Caceres e Rugani e quello tra Zaza e Morata. Sulle fasce potrebbero giocare Lichtsteiner e Alex Sandro. Oppure Evra".



Chi vincerà lo scudetto?

"Il campionato finisce il 16 maggio e ora inizia l'ultima parte. Chi sbaglia meno, probabilmente vincerà".



Cosa teme della sua Juve?

"In questi giorni abbiamo lavorato bene. La cosa più difficile sarà riattaccare la spina a livello mentale".



Cosa si aspetta dal Verona?

"Sta attraversando un buon momento, ha trovato solidità. E' una gara importante".



Che gara sarà?

"Sarà complicata perché è come la prima di campionato e abbiamo l'obbligo di vincere essendo ancora in ritardo".