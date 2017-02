Juventus, Allegri: "Pjaca deve aiutare la squadra"

Torna in campo per l'anticipo contro il Palermo la Juventus di Massimiliano Allegri. Si gioca il venerdì con il solito obiettivo, vincere per preparare al meglio la sfida con il Porto. Pensa a qualche cambio il tecnico che potrebbe riproporre dal primo minuto Pjaca. Non ci sarà lo squalificato Mandzukic che si prende un turno di riposo prima di tuffarsi nell'andata degli ottavi di Champions league.