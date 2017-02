Juventus, Allegri: "Il Napoli sarà arrabbiato"

Concetti chiari, come al solito. Massimiliano Allegri alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Napoli ha ordinato: "Non dobbiamo prendere gol. Chi gioca in difesa? In porta c'è Neto. Sicuro riposa Rugani, gli esterni saranno Lichtsteiner e Asamoah". Gli azzurri sono reduci dal ko contro l'Atalanta: "Attenzione perché saranno arrabbiati". Sull'interesse del Barcellona: "Lo spagnolo? Ho imparato il torinese..."