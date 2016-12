Juventus, Allegri: "Dybala non può essere un leader qui"

Tornano vittoria e sorriso in casa Juventus dopo il 2-0 all' Atalanta : "Sono abbastanza soddisfatto - ha dichiarato Allegri -, siamo cresciuti fisicamente e stiamo lavorando come un blocco unito". Protagonista del match è stato Dybala: "Nessuno può dirmi nulla sulla gestione dei giovani. Dybala diventerà un campione, ma non qui non può essere un leader come a Palermo. Deve crescere sia fisicamente che tecnicamente. Pogba? Deve sbagliare meno".

"Abbiamo fatto una bella partita, per la terza volta non abbiamo subito gol e questa è una cosa importante - ha commentato Allegri a Serie A Live -. Sono abbastanza soddisfatto, alla fine dovevamo risparmiare meno energie. Siamo cresciuti fisicamente e abbiamo lavorato tutti insieme, come un blocco unito. Perché il rigore l'ha tirato Pogba? I rigoristi in campo erano Dybala, Pogba e Marchisio. Oggi Paul l'ha sbagliato ma capita a tutti, solo chi non li tira non li sbaglia. Sta crescendo ma deve perdere meno palloni banali a centrocampo. Gestione dei giovani come Dybala? Io credo in quello che faccio, mi si può dire tutto sul mio operato che sbaglio al formazione, modulo e che non sono bravo allenatore ma non mi si può dire niente sulla gestione dei giovani. Da Cagliari fino alla Juventus. Giocare nel Palermo è diverso, lui era un leader lì, qui non possiamo pretendere che lo sia. Ha 21 anni, ha grandi qualità, a Palermo giocava prima punta qui sta giocando in maniera differente, qui ha meno spazio per giocare il calcio. Nell'arco di un campionato i giocatori hanno sicuramente degli alti e bassi , deve crescere tecnicamente e fisicamente ma nessuno mette in dubbio le sue qualità. Diventerà un campione".