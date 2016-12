Juventus, Allegri dal Chievo al Chievo per il record di Conte

Dal Chievo al Chievo, dallo scetticismo alla fiducia, dall'ingombrante passato scritto col fuoco da Antonio Conte, al radioso presente di Massimiliano Allegri che domenica sarà là dove aveva comnciato. E' il 30 agosto del 2014, giorno del suo debutto ufficiale sulla panchina della Juventus. E' la prima di campionato, e al Bentegodi contro il Chievo di Corini deve partire col piede giusto, sennò li senti e sono tanti, quelli che prevedono tempi di vacche magre per la Vecchia Signora reduce da 3 scudetti di fila. Conferma il 3-5-2 del suo predecessore, col giovane Coman in attacco a fare tandem con Tevez, e vince con la complicità di un gol che poi è un mezzo gol di Caceres.



Chi parte bene, si dice, è a metà dell'opera. Ma non è proprio così perché la strada è sempre e comunque in salita anche se sei arrivato al quarto scudetto e alla finale di Champions. Si ricomincia sempre daccapo, anche in questo nuovo campionato nel quale lui e la Juve partono con un handicap pesante. Tante partenze eccellenti: Pirlo, Tevez, Vidal, Lorente. Tanti arrivi, ma di belle speranze: Dybala, Zaza, Lemina, Rugani, a far compagnia all'esperto Mandzukic.



Si viaggia col freno a mano tirato, fino alla sconfitta sul campo del Sassuolo. Poi, l'incredibile serie, l'inarrestabile marcia impreziosita da 11 vittorie di fila in campionato: Pogba che ritorna ad essere il costoso e luccicante gioiello ambito da tanti, Dybala che è semplicemente la Joya, la gioia del calcio. La rimonta è li sotto gli occhi di tutti e domenica Allegri può raggiungere il record di Antonio Conte centrando la dodicesima vittoria consecutiva come il suo predecessore aveva saputo fare nel gennaio di due anni fa. Dal Chievo al Chievo, per una sfida a distanza che potrebbe proseguire anche a fine campionato, quando i due nemici si giocheranno - così pare - anche la panchina del Chelsea.