Juventus, Allegri con la difesa a 4. Bonucci: "Sto bene"

16:43 - Difesa a quattro e scelte obbligate, anche contro la Lazio. L'infermeria della Juventus è piena soprattutto di difensori e Massimiliano Allegri ha poco da inventare in vista dell'anticipo di sabato all'Olimpico. A sinistra si contendono il posto Asamoah e Padoin, mentre in mezzo Bonucci dovrebbe rientrare. Il messaggio su twitter del difensore è confortante dopo l'acciacco in Nazionale: "E' tutto ok, niente di preoccupante".

Il tecnico livornese dovrà fare ancora a meno di Evra, Marrone, Caceres e Barzagli e per questo motivo contro la Lazio riproporrà lo schieramento difensivo a quattro visto contro il Parma con Lichtsteiner a destra e la coppia Bonucci-Chiellini in mezzo. A centrocampo è quasi certa la presenza di Pirlo che ha smaltito la botta che lo costrinse a saltare l'ultima partita, mentre sarà da valutare la condizione di Vidal di ritorno dal Sudamerica. Davanti Llorente e Tevez partiranno titolari con Morata pronto a subentrare.