Juventus, Allegri: "Con l'Atalanta tre punti in palio fondamentali"

Nell'anticipo in casa dell'Atalanta la Juventus affronta la prima di tre partite delicate: "In palio ci sono tre punti fondamentali - ha dichiarato Allegri in conferenza stampa -, perché vincere ci aiuterebbe ad affrontare con serenità Atletico Madrid e Roma". Qualche cambiamento di formazione ci sarà: "Giocheranno i migliori che avrò a disposizione, ma non chiamatelo turnover". Sugli infortunati: "Spero di avere Pirlo e Barzagli settimana prossima"