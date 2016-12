Juventus, Allegri: "Che cazzata con il Cesena"

17:24 - Alla vigilia dell'Atalanta, Massimiliano Allegri scuote l'ambiente bianconero: "Stiamo perdendo di vista il campionato, abbiamo un po' di punti di vantaggio ma mancano ancora tante partite. Con l'Atalanta vogliamo i tre punti. Ne abbiamo lasciati troppi per strada. Giocherà la squadra migliore, per me il turnover non esiste". Il pari di Cesena fa ancora rabbia: "Abbiamo fatto una cazzata". Ritorna Tevez: "Per noi è come Messi per il Barcellona".

Come affronti l'Atalanta in vista dell'appuntamento più importante della stagione?

"Dobbiamo affrontarla sapendo che dobbiamo conquistare i tre punti. Stiamo perdendo di vista il campionato, abbiamo un po' di punti di vantaggio ma mancano ancora tante partite. Con l'Atalanta vogliamo i tre punti, poi prepareremo il Borussia. Abbiamo lasciato troppi punti per strada. Rimaniamo con i piedi per terra. Con l'Atalanta giocherà la squadra migliore, per me il turnover non esiste".



Come sta Barzagli? E Pogba che è diffidato?

"Sta bene, è quasi pronto per scendere in campo. Ha bisogno secondo me di giocare un'altra partita. Pogba? Non penso alla Roma e al fatto che è diffidato."



Buffon si è arrabbiato molto dopo la gara di Cesena.

"A Cesena c'è stato un errore nell'affrontare la partita, che avevamo rimesso in piedi e non abbiamo portato a casa. Abbiamo toppato. La vittoria dello scudetto dovremo sudarcela: abbiamo lasciato troppi punti per strada. Buffon è un fuoriclasse a livello caratteriale e a livello tecnico: è un valore aggiunto per la Juve".



Morata ha sorpassato Llorente nell'11 titolare?

"Non direi così. Llorente ha fatto una buona partita, rispetto all'anno scorso gli manca qualche gol. Morata sta crescendo, è una fortuna avere due giocatori così".



Pensi che Tevez tornerà in Argentina già la prossima estate?

"Non posso dire niente, si sta allenando bene e sta facendo un'annata straordinaria. E' un grande professionista e un grande uomo. Per noi è come Messi per il Barcellona o Ronaldo per il Real. Detto questo a Cesena dovevamo vincere anche senza di lui".



Cosa ci dici di Sturaro?

"E' giovane, si sta calando nella realtà della Juve. Troverà spazio perché è bravo".



Dopo Cesena ha alzato la voce con il gruppo?

"Un pochino sì, anche se ho un gruppo responsabile. Subito dopo la partita abbiamo capito la cazzata che abbiamo fatto, me compreso".



Un commento sulle dichiarazioni di Sacchi...

"Preferisco non esprimermi, il discorso sui vivai è molto ampio e non basta una conferenza stampa"



Le sue frasi alla Bild sul Borussia Dortmund

"E' fondamentale in casa non prendere gol. Se non dovessimo vincere preferisco fare 0-0 che 1-1. Ci vuole equilibrio, è una sfida su due partite. Il nostro obiettivo è passare il turno. In casa se non prendi gol sei un pezzo avanti".