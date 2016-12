Juventus, Allegri: "Bravi a reagire dopo la batosta Champions"

Massimiliano Allegri fa i complimenti alla Juventus per la vittoria sul Torino: "Sempre bello un successo nel derby - le parole a Premium Sport -, non era facile dopo la batosta in Champions". Su Morata e Buffon: "Alvaro decisivo, bravo a subentrare a Dybala a cui si è indurito il flessore. Gigi straordinario portiere e uomo". Infine sulle polemiche arbitrali di Ventura: "Dopo quello che ho subito io a Monaco...".