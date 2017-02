Juventus, Allegri: "Bonucci caso chiuso, Leo è a disposizione"

Archiviata la Champions, per la Juventus è tempo di rituffarsi nel campionato ospitando l'Empoli: "E' una partita che dobbiamo approcciare bene per vincere, sarebbe una vittoria in meno verso lo scudetto - ha dichiarato Allegri in conferenza -. Farò dei cambiamenti, in porta giocherà Neto". In campo potrebbe tornare Bonucci: "Il caso è chiuso e Leonardo è a disposizione. E' importante che ci sia disciplina nello spogliatoio".