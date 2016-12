Juventus, Allegri amaro in bocca: tradito dai suoi cambi

Certo, non è stato molto fortunato Massimiliano Allegri . Arrivare al 90' in vantaggio in casa degli altri extraterrestri d' Europa , ti fa aumentare i rimpianti. Una gara giocata alla grande per un'ora abbondante, poi il crollo nel finale e il tracollo, va detto, ai supplementari. Questa volta a condannare il tecnico bianconero è stata la panchina, sono stati i suoi stessi cambi. Tutto condizionato dalle assenze di Marchisio e Dybala (oltre a quella di Chiellini ) e da un Mandzukic a mezzo servizio, se non di meno. Il gigante croato non stava bene e a Monaco di Baviera ha dovuto stringere i denti. Ma non è servito. I ricambi in panchina non hanno quindi dato molto ai bianconeri, non hanno contribuito a quel pressing e a quel furore che la Juventus aveva mostrato per due terzi di gara. E sui social si è subito scatenata la rabbia e il rammarico per la sostituzione, al 27' della ripresa, di Morata , l'eroe di Germania. L'attaccante spagnolo ha giocato una gara bellissima, confermando di essere uno dei talenti più importanti in rosa. Da vedere e rivedere il suo coast to coast in occasione del raddoppio di Cuadrado . Al suo posto, Mandzukic ha avuto molte difficoltà. E poi sì, diciamola tutta, anche la sfortuna ha fatto la sua parte. Al di là della svista sul 3-0 di Morata , prendere il 2-2 dopo 120 secondi dall'uscita dal campo di Cuadrado sa davvero di beffa, di amaro in bocca. Così Allegri si è ritrovato a giocare altri 30' di supplementari senza i suoi due portatori di palla più in forma della partita: Pereyra non è il colombiano. E quindi quel rimpianto aumenta sempre di più. Allegri questa gara l'aveva preparata benissimo: ora gli restano campionato e Coppa Italia . E questa Juve deve ripartire subito, già nel derby contro il Torino . Ci sono altri obiettivi da raggiungere: sia individuali (il record dei record di Buffon , a 3' dall'imbattibilità di Rossi ) sia collettivi. Lottare per altri traguardi darà a tutti la forza di archiviare questa beffarda notte europea.

LE STATISTICHEGara n° 90 in Champions League con la Juventus per Buffon, che diventa così il bianconero più presente nella competizione

Pogba ha segnato il gol più veloce della Juventus in questa stagione (tutte le competizioni), al minuto 5

Per il francese si tratta del secondo gol in carriera in Champions League, il primo in trasferta

Il suo gol è arrivato col 24º tiro tentato (inclusi respinti) in questa stagione in Champions League

La Juventus ha già segnato quattro gol contro il Bayern in questa stagione, più di ogni altra squadra (tutte le competizioni)

5 gol e 2 assist per Morata nelle ultime 9 gare della Juventus in Champions League (fase ad elim. diretta)

Lewandowski ha segnato otto gol in altrettante partite stagionali in CL, sei di cui in quattro partite in casa

24.8% stasera: è il possesso palla più basso per la Juventus in una gara di Champions League dal 2003/04 a oggi

Prima del ko a Monaco, la Juventus aveva sempre passato il turno in Champions League dopo un pari interno all'andata nella fase a eliminazione diretta

3 gol per Müller contro la Juventus in CL: solo contro Barcellona e Arsenal (4 ciascuna) ha segnato di più in questa competizione

Bayern ai quarti di finale di CL per la quinta stagione di fila

La Juventus non batte il Bayern da sei sfide di fila: quattro sconfitte e due pareggi (14 gol subiti in questo parziale)

Per la prima volta la Juventus non vince in CL dopo essere stata avanti di almeno due gol all'intervallo, c'era riuscita 16 volte su 16.