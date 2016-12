Juventus, Allegri: "Abbiamo sbagliato, dobbiamo crescere"

"Più che arrabbiato sono dispiaciuto, ma abbastanza lucido nel pensare che alla fine era giusto prendere gol su calcio d'angolo", ha precisato l'allenatore della Juve visibilmente irritato. "La gestione dei momenti non va bene: continuiamo a forzare le giocate, purtroppo lo stiamo pagando perché lasciamo punti per strada", ha continuato. "La crescita poteva avvenire attraverso le vittorie e non attraverso gli errori, ma va bene: ci vuole un pochino di tempo. - ha proseguito -. Mi riferisco ai giovani, che a 20' dalla fine dovevano fare meglio, gestire meglio i passaggi: se non hai esperienza rischi di pagarle certe situazioni".



Poi sulla scelte tattiche: "Ho scelto questo modulo per allargare la difesa del Frosinone e per cercare di sfruttare le caratteristiche dei miei ragazzi. Non solo, avevamo bisogno di maggior solidità in difesa". "La qualità del gioco è stata buona, abbiamo avuto tantissime occasioni - ha proseguito -. Abbiamo solo commesso un errore alla fine della partita". "La qualità del gioco è stata buona, abbiamo calciato in porta 50 volte: abbiamo una squadra di giovani, nuova, che ha solo bisogno di crescere - ha concluso il tecnico bianconero -. Ma la prestazione negativa finora è stata una sola, quella di Roma".