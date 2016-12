Juventus, al via la nuova stagione: partito il ritiro estivo

E' iniziato il ritiro estivo della Juventus, la stagione dei campioni d'Italia è partita ufficialmente. I giocatori bianconeri dopo una prima settimana dedicata alla ripresa tecnica ed aerobica, si sono ritrovati in un albergo del centro di Torino, nazionali compresi, per dare il via alla nuova annata. Paul Pogba il primo ad arrivare, Morata uno dei più acclamati. Assenti i sudamericani, Coman e il febbricitante Marchisio.