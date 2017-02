Juventus, Aglietti bacchetta Orsolini: "Torni a pensare all'Ascoli"

Nell'ottimo pareggio in casa della SPAL, Orsolini è stato uno dei peggiori in campo per l'Ascoli tanto da convincere il tecnico Aglietti a sostituirlo anzitempo: "E' andato spesso in difficoltà su Lazzari, ma l'ho tolto anche perché deve concentrarsi di più sulla stagione in corso". Nelle ultime settimane il nome di Orsolini, classe 1997 dai grandi numeri, è stato al centro dell'attenzione per questioni di mercato, fino alla firma con la Juevntus che lo ha lasciato ad Ascoli fino a fine stagone. "Mi auguro che Orsolini torni a pensare un po' all'Ascoli - lo ha richiamato Aglietti a fine partita -. Si è creata una situazione importante intorno a lui, ma anche il suo entourage deve darci una mano per farlo concentrare sulla stagione in corso. Può fare molto di più di così".