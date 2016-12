13 febbraio 2016 23:50 Juve, Zaza: "Siamo noi i più forti, destino nelle nostre mani" Lʼattaccante ha gelato il Napoli: "Cerco sempre di mettere in difficoltà Allegri"

Simone Zaza è l'eroe dello Stadium. L'attaccante ha deciso con un super gol la sfida contro il Napoli e ha fatto esplodere tutto l'ambiente bianconero: "Abbiamo battuto la prima in classifica e quindi adesso siamo noi i più forti. Ora il destino è nelle nostre mani. Lo scudetto dipende solo da noi". Gioia smisurata per l'ex Sassuolo: "Mi sono reso conto dell'importanza dl gol appena l'ho fatto". Poi su Allegri: "Cerco sempre di metterlo in difficoltà".



Zaza è subentrato al 58' per l'infortunato Morata: "Grandi festeggiamenti con Alvaro? A me viene da ridere perché non mi sento in competizione con gli altri attaccanti, ho un bellissimo rapporto con tutti i miei compagni di reparto, specialmente con Alvaro: stiamo tutto il giorno insieme ed è il primo che esulta quando segno".



La Juve ha conquistato la 15.esima vittoria consecutiva: "I record danno delle soddisfazioni ma l'obiettivo è vincere il campionato ed è ancora lungo".

BUFFON: "SIAMO ABITUATI A VINCERE"Buffon ha commentato: "Ho fatto solo una parata perché gioco con dei compagni molto forti singolarmente e che difendono benissimo come squadra. Se avesse vinto il Napoli saremmo andati a cinque punti e sarebbe stato molto difficoltoso recuperare. Una nostra vittoria o un pareggio avrebbe cambiato poco in classifica ma magari adesso a 13 partite dalla fine può essere importante l'abitudine a certe pressioni. A un quarto d'ora dalla fine secondo me eravamo un po' stanchi e un pareggio poteva starci, chiaramente dentro di me coltivavo sempre la speranza di far uscire il coniglio dal cilindro, come ha poi fatto Zaza. L'abitudine a vincere ti porta a anche sperare nell'impossibile. Il pensiero di vincere ce l'hai solo quando hai già vinto, altrimenti questa partita non l'avremmo mai vinta. Adesso dobbiamo essere ancora più bravi di prima perché sappiamo che dietro di noi c'è una squadra di valore. Barzagli uno dei più forti difensori con cui ho giocato? Bisogna realmente stracciare la carta d'identità e non farsi condizionare: a 35 anni ancora oggi se devo giocare la partita più importante della stagione lui gioca sempre, così come giocano sempre Bonucci e Chiellini. E' ancora uno dei migliori del mondo, quando uno è forte può avere qualsiasi età".