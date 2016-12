Juve, Vidal: "La Juve è casa mia. Il mercato? Ci pensa il mio agente" 

17:45 - Passato bianconero. Presente bianconero. Futuro... Sul futuro impossibile garantire: Vidal sta bene alla Juve ma chiudere la porta a possibili nuovi scenari non gli riesce del tutto. "Quest'anno sono partito un po’ in ritardo - ha dichiarato a Radio Cooperativa Chile - per alcuni problemi al ginocchio ma poi mi sono ripreso. Alla Juve sto bene, mi sento a casa mia. In tanti mi cercano? Io penso alla Juve, del mercato si occupa il mio agente".

"Manchester? Quando si avvicina il mercato mi nominano sempre tante squadre, però sono tranquillo. Io sto bene alla Juve perché al quarto anno qui mi sento a casa. E penso solo alla Juve. Sono felice qua. Del mercato non mi occupo, ho una persona che si occupa di queste questioni, il mio procuratore , ci pensa lui".