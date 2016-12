Juve, Vidal: "Dette falsità su di me" 

18:09 - Dopo aver visto dalla tribuna i compagni fermati dal Sassuolo, Arturo Vidal è sceso in campo per fare chiarezza su alcune voci che lo hanno disturbato negli ultimi tempi. "Mi piacerebbe chiarire alcune cose - ha scritto su Twitter - . Il mio rapporto con tutti alla Juve è molto buono. Loro hanno fiducia in me e io in loro. La società non mi ha mai multato. Il mio ginocchio sta molto bene. Sono impegnato al 100% con la Juve e la mia nazionale".

IL MESSAGGIO DI VIDAL

"Dopo le informazioni uscite sui media negli ultimi giorni, mi piacerebbe chiarire alcune cose. Il mio rapporto con la Juventus è molto buono. I miei compagni, lo staff tecnico e i dirigenti hanno fiducia in me e io in loro. Il club non mi ha multato. Le notizie su questo tema sono sbagliate e in molti casi sono malintenzionati. Il mio ginocchio sta molto bene. Con lavoro e sforzo troverò la miglior forma fisica, per recuperare da un'operazione non potendo aver fatto tutta la preparazione estiva con i compagni. Sono al cento per cento impegnato con il mio club e la mia nazionale. Spero di poter vincere titoli quest'anno con loro. E spero di aver informato correttamente tutti con questo commento. Sicuramente i malintenzionati continueranno a mentire, però non posso fare nulla per evitarlo. Un abbraccio a tutti. Arturo".