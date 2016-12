Juve, Vidal: "Champions? Possiamo farcela"

Non sarà semplice, ma allo stesso non sarà affatto impossibile. Vidal si unisce al coro della squadra, che a due giorni dalla finale di Champions crede nell'impresa: "Questo per noi è un anno perfetto - dice il cileno a Olè -. Abbiamo vinto scudetto e Coppa Italia, ci manca solo la Champions, il nostro sogno. Speriamo di chiudere alla grande. Abbiamo fiducia". Su Tevez : "Boca? Ne parliamo, vuole tornarci perché è il club che l'ha cresciuto".

Vidal scommette sul gruppo bianconero, pronto ad affrontare il Barcellona senza la minima paura: "Siamo una squadra che ha giocatori esperti, in ogni partita abbiamo dato il massimo di noi stessi pensando che potevamo raggiungere la finale. Messi? E' semplicemente il migliore, ma possiamo farcela anche se sarà difficilissimo".



Il cileno parla anche del suo passato: "E' stato molto duro, come quello di Tevez, forse anche per questo ci capiamo al volo. Spesso in ritiro stiamo assieme, parliamo molto. Del Boca? Certo. Vuole tornarci perché è il club che l'ha cresciuto, come il Colo Colo con me. E parliamo di Pirlo. Ma ora siamo concentrati sulla Champions: sappiamo che dobbiamo stare uniti più che mai".