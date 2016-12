Juve, Vidal: "Adesso tutti a Berlino per il triplete!"

E due. Dopo il quarto scudetto di fila la Juve mette in bacheca anche la decima Coppa Italia, che mancava da vent'anni, e ora si prepara per la sfida più importante, quella del 6 giugno contro il Barcellona nella finale di Champions. In casa bianconera l'entusiasmo è alle stelle: "Adesso tutti a Berlino per il triplete!!!", scrive Vidal su Twitter. "La Decima. E ora tutto per il sogno!!!", gli fa eco Bonucci. Marchisio: "Il sogno continua".