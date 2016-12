Juve, via il countdown scudetto: la festa potrebbe già arrivare il prossimo weekend

Nove punti di vantaggio sul Napoli a cinque giornate dalla fine del campionato. In casa Juve è il countdown scudetto. La squadra di Allegri ha a disposizione il primo match point alla 35.a giornata, in programma nella tre giorni 23-25 aprile: vincendo mercoledì allo Stadium contro la Lazio e al Franchi contro la Fiorentina domenica 24, la festa scatterebbe davanti alla tv se lunedì 25 gli azzurri di Sarri non vincessero all'Olimpico contro la Roma. Ma se martedì il Napoli dovesse steccare con il Bologna, a Firenze alla Juve basterebbe anche un pareggio. Al più tardi, il primo maggio (36a giornata contro il Carpi) Dybala e compagni potrebbero chiudere ogni discorso e conquistare il quinto scudetto di fila.