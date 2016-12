Juve verso il Milan con l'allarme difesa

20:30 - Quale difesa? Quali uomini? E quale modulo? A due giorni dal big match Max Allegri ha non pochi dubbi da chiarire. Contro il Milan non ci sarà Lichtsteiner squalificato, Caceres è frenato da un problema muscolare all'adduttore sinistro, Evra ancora da monitorare dopo l'attacco influenzale che lo ha messo ko per qualche giorno. Insomma, se non è allarme ci siamo per lo meno vicini. Tutti contrattempi che stanno facendo riflettere il tecnico bianconero su quale sistema difensivo opporre al tridente milanista: difesa a tre o a quattro?



Nel primo caso spazio a Ogbonna di fianco a Chiellini e Bonucci, trio schierato con la Fiorentina, guarda caso gara nella quale erano assenti proprio Lichsteiner e Caceres. Nel secondo caso, se Evra non dovesse dare garanzie, ecco le alternative Padoin o De Ceglie, ma a destra dovrà esserci l'adattamento di qualcuno.



Almeno la buona notizia riguarda Vidal. Il centrocampista ha svolto ancora lavoro con il gruppo. Segno che la distorsione al ginocchio subita in Coppa Italia con il Parma e che lo ha costretto a saltare la gara con l'Udinese è superata. Vidal sta bene, Vidal dunque di nuovo titolare, se sarà da trequartista o da centrocampista questa è una soluzione legata la modulo che Allegri vorrà adottare. A centrocampo dopo lo stop per squalifica torna al suo posto Marchisio. In attacco certo Tevez solito ballottaggio tra Llorente e Morata.

