Juve, unico dubbio per Allegri: Llorente o Morata con Tevez?

11:15 - Sorride la Juve, che in classifica conserva i +3 sulla Roma. Ora però tutti concentrati sulla sfida di martedì sera in Champions con l'Atletico Madrid in uno Juventus Stadium che sarà tutto esaurito: in palio il pass per gli ottavi. Allegri ha le idee chiare sulla formazione: si torna al 4-3-1-2. Vidal dunque dietro le due punte. Ed è proprio in attacco l'unico dubbio del tecnico bianconero: chi schierare tra Llorente e Morata al fianco di Tevez.

Per quanto riguarda il resto della formazione, Lichtsteiner e Padoin saranno gli esterni di difesa, con Bonucci e Chiellini in mezzo. A centrocampo Marchisio, Pirlo e Pogba. Intanto Buffon dà la ricetta per battere l'Atletico e chiudere il girone al primo posto, che vorrebbe dire ottavi di finale con una seconda classificata. "Sarà una partita bellissima, di quelle da dentro o fuori - ha detto il portierone bianconero - Dobbiamo far sì che il peso del risultato e dell'agonismo che vogliamo mettere in campo faccia effetto e abbia un effetto positivo per noi. E' un appuntamento cui teniamo tantissimo. Per cui serviranno piglio, coraggio e voglia".