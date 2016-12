Juve, un tifoso si disegna Cuadrado sulla nuca

Sarà amore cieco o una scommessa persa, ma un tifoso juventino ha riservato un singolare benvenuto a Juan Cuadrado : si è rasato completamente la nuca e si è fatto disegnare il volto dell'ala colombiana appena arrivata dal Chelsea . Treccine, maglietta e stemma della Juventus non manca proprio niente, tanto che lo stesso giocatore ha pubblicato su Facebook l'acrobazia stilistica chiedendo ai suoi fan: "Vi piace questo taglio?".

