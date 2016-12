Juve, tutti recuperati per il Monaco 

10:16 - Sparge calma, serenità, pazienza. Lo ha sempre fatto, anche se magari più fuori dal campo, Max Allegri. Ci ha costruito sopra la sua Juve con tattiche e accorgimenti vari a farne ovviamente da base. Tanto il materiale umano all'inizio come era preventivabile, molto meno ora e molto più di quanto fosse ipotizzabile. "Determinante nel finale di stagione chi ha giocato di meno": parole di un paio di mesi fa ad oggi riconducibili quasi a profezia. Si pensi allora a Matri, Pereyra, Padoin, Sturaro, Barzagli. Ci sono, ci saranno ancora, qualcuno di loro per esempio sperimenterà l'orgoglio del Parma sabato sera per lasciare poi il posto contro il Monaco.

Tre i nomi forti, tre i possibili recuperi per l'andata di Champions. Partendo dalla difesa Barzagli, fuori certamente in campionato, disponibile probabilmente per il Monaco sempre che non sia schieramento a quattro ma sarebbe appunto questione slegata dall'affaticamento al muscolo soleo. A prescindere dal modulo pochi dubbi sulla presenza in coppa di Lichtsteiner per una contusione alla coscia che potrebbe invece suggerire prudenza dopodomani. A centrocampo Pirlo finalmente in gruppo a Vinovo ma ancora escluso dalla prossima convocazione perchè l' obiettivo scandito dalla prudenza è piuttosto chiaro. Fuori per stiramento in Champions contro il Borussia Dortmund, dentro in Champions contro la squadra di Jardin e poi l' attacco. Carlos Tevez, anche per lui leggero affaticamento alla coscia ma da subito nulla di preoccupante al punto da renderlo forse già disponibile contro il Parma e certo presente martedì prossimo in coppia con Morata quando più che mai Allegri spargerà calma, serenità e pazienza, magari prima di scendere in campo.