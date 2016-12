Juve, Trezeguet in esclusiva: "Mercato da 10, ora la Champions"

La voglia di segnare è sempre la stessa, anche quando si tratta di infilare Alonso o Verstappen. David Trezeguet, nuovo talent di Premium Sport, è stato grande protagonista sul rettilineo dell'Autodromo per la Monza Champions of the grid, partita benefica per i terremotati. L'ex attaccante della Juve, dopo la scorpacciata di gol, ha parlato in esclusiva a Sportmediaset.it: "Il mercato dei bianconeri merita 10: sono arrivati sei giocatori di un livello molto importante". La squadra di Allegri si è rinforzata per cercare di conquistare la Champions: "Speriamo, io sono fiducioso. Tutti i tifosi della Juve vogliono questa coppa".