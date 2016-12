Juve-Toro, Allegri: "Derby più importante per noi"

Al derby contro il Torino la Juventus di Allegri arriva dietro in classifica, una novità: "Quest'anno è più importante per noi vincere che per loro, ma sarà la solita sfida difficile contro una squadra di Ventura - ha dichiarato in conferenza -. Dobbiamo dare continuità ai risultati, solo così risaliremo in classifica perché non ci sono giustificazione per i 12 punti in classifica. La verità è che siamo nervosi e non so il motivo".

LE PAROLE DEL TECNICOChi è il favorito in questo derby?

Non ci sono favoriti nei derby, le ultime due sfide sono state combattute e belle. Mi aspetto lo stesso tipo di partita



Da quali certezze riparte la Juventus di Allegri?

Devono essere quelle delle partite precedenti. La sconfitta col Sassuolo era inaspettata



Come stanno gli acciaccati?

Siamo quasi a pieno regime, Marchisio sta bene e anche Caceres è tra i convocabili



Cosa c'è dietro le parole di Buffon ed Evra?

Sono due pensieri di due giocatori in un momento difficile. Sono parole costruttive, ma questi momenti fanno parte della crescita di una squadra. Vanno affrontate con responsabilità capendo il momento



C'è più paura, preoccupazione o altro?

Aver paura non serve a nulla. Dobbiamo solo fare meglio di quanto stiamo facendo, non serve andare a cercare il perché e il per come. Le energie che abbiamo le dobbiamo buttare in campo, ma senza essere nervosi. Anche nei momenti brutti bisogna scendere in campo con intelligenza



Qualche giovane non ha ancora capito cosa vuol dire essere alla Juventus?

Mi ripeto, le parole di Gigi ed Evra sono state costruttive



Come ti spieghi questo nervosismo in un momento positivo?

Me lo sono chiesto, ma non so darmi una spiegazione. Il nervosismo non ci porta da nessuna parte. Dobbiamo giocare bene a calcio e pensare a quello, il nervosismo non serve a nulla.



Deve ricompattare il gruppo?

Non c'è niente da ricompattare all'interno della squadra. Noi facciamo due-tre gare buone, poi sbagliamo. Col Sassuolo abbiamo fatto una buona partita difensiva ma non bene davanti, nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo avuto una bella reazione, ma in questo momento abbiamo un andamento anomalo



Pirlo e Darmian non ci sono più: chi perde di più?

Sono andati via giocatori importanti e ne sono arrivati altri. E' uan sfida molto importante ma giocare contro il Torino non è mai facile, servirà una partita di grande lucidità



Si sente in bilico?

Nella mia testa non balena questo pensiero, ma se non arrivano i risultati il tecnico è colui che paga. Ora che siamo tutti avrò più scelta, ma la mia squadra ha qualità



Che Torino si aspetta?

Mi aspetto la solita squadra di Ventura, abbasseranno il ritmo ed è molto difficile giocarci contro. Il derby è molto più importante per noi quest'anno dal punto di vista della classifica rispetto a loro



Cosa deve fare la Juventus per salvare la stagione?

Risalire in classifica ma pensando partita dopo partita. Poi passare il turno di Champions, è il primo obiettivo



Ha già scelto chi far giocare?

Ho ancora qualche dubbio di formazione



Era più facile inserire i giovani quando le cose andavano bene? Frenerà questo aspetto?

La squadra deve trovare certezze e piano piano gli altri verranno inseriti nel contesto. Non si lavora per inserire i giovani, si lavora per fare i risultati. I tanti giovani non sono una giustificazione dei 12 punti in classifica, dovevamo conquistarne di più



Tra tutte le critiche, qual è la più ingiusta secondo lei?

In questo momento fanno bene a criticare, vanno assorbite. Nel calcio è bravo chi vince e basta. Miglioriamo la continuità dei risultati