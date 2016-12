Juve, Tevez: "Triplete? Sarebbe fantastico. Lo scudetto per la storia" 

16:08 - Con la maglia della Juve Tevez punta in alto e sogna il Triplete. "Dobbiamo essere campioni in Italia. Vincere tutte le tre competizioni sarebbe fantastico - ha spiegato a Jtv -. Conquistare per la quarta volta lo scudetto ci farebbe entrare nella storia". "Quando indosso i colori bianconeri mi prende una sensazione positiva, di carica: voglio difenderli sempre", ha aggiunto l'Apache parlando della sua esperienza a Torino.

"La maglia numero 10 è una responsabilità, ma in generale lo è indossare la maglia della Juventus. La Serie A è dura, lo è ogni partita. Ma ci divertiamo in ogni partita. Siamo un gruppo molto unito", ha proseguito l'argentino, che poi ha parlato anche del suo gol più bello segnato in Serie A: "Il primo gol contro il Milan a San Siro mi ha emozionato di più, ma il più bello credo quello con il Parma".

Con Allegri la Juve ha cambiato modulo e l'Apache ha gradito molto: "E' diverso perché possiamo fare cose diverse e si vede. Il 3-5-2 piaceva molto a Conte ma io mi trovo meglio con questo schema. Faccio quello che ho sempre saputo fare e ho più libertà". Anche i rinforzi di gennaio soddisfano Tevez: "Penso che faranno bene alla squadra. Matri e De Ceglie li conosciamo già, Sturaro invece è giovane ma potrà aiutarci".



Poi una battuta sul big match col Milan: "Juve-Milan è un classico. E' una partita diversa dalle altre, non possiamo mollare". Quanto invece agli obiettivi personali, l'Apache vola basso: "Vincere il Pallone d'Oro? Lo vedo difficile solo perché ci sono grandi giocatori prima di me, giocatori che fanno gol tutte le domeniche. Fare gol in Italia è più difficile e io vedo lontano quel trofeo".

Infine sul ritorno in: "Quando uno indossa la maglia della sua Nazione c'è un'altra pressione, ti rende felice e orgoglioso. Grazie alle prestazioni qui alla Juve sono tornato in Nazionale"