Juve, Tevez: "Possiamo vincere la Champions"

20:01 - "La Juve può vincere la Champions. Dortmund ha dimostrato che possiamo arrivare lontano. Dipende solo da noi". Tevez torna dopo la batosta di Parma ed è più pronto che mai a guidare i bianconeri con il Monaco. "La Juve può battere chiunque e lo ha dimostrato, non ci sono squadre fuori dalla nostra portata - ha detto l'Apache in un'intervista a 'Repubblica' - Siamo durissimi da battere. Il triplete? Sognare non fa male. E con Allegri c'è un patto".

"Perché in Europa ci battevano? Perché pensavamo di aver vinto ancora prima di giocare, ma ora abbiamo imparato, ne abbiamo parlato. Oggi siamo più tranquilli - ha proseguito Tevez a 'Repubblica' - Chi sarà il nostro rivale in Champions? Penso il Bayern. Allegri? E' riuscito a far passare questo messaggio e la squadra lo ha capito. Ma non fatemi fare paragoni con Conte. Allegri ci dice di giocare tranquilli e che prima o poi il gol lo faremo. E adesso noi giochiamo tranquilli. Con Allegri abbiamo fatto una specie di patto: quando ho la palla posso fare quello che voglio, se difendo penso all'ordine. Lui e i compagni mi danno tanta fiducia". Capitolo futuro: "Sono in Europa da tanti anni, ho bisogno di tornare a casa mia. Io e tutta la famiglia siamo tifosi del Boca, voglio giocare con quella maglia ancora una volta. Quando non so".