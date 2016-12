Juve: Tevez, patente ritirata per eccesso di velocità

19:38 - Se in campo fossero in vigore le stesse leggi, certamente l'avrebbero fermato già da tempo (per informazioni chiedere al Real Madrid). Come riferito dall'Ansa, la polizia stradale in servizio al traforo del Monte Bianco ha ritirato la patente a Carlos Tevez, fermato per eccesso di velocità all'interno del tunnel tra Italia e Francia dove sono in vigore strette norme di sicurezza (velocità massima 70 km/h) dopo l'incendio del 24 marzo 1999.

L'Apache, invece, è stato beccato mentre viaggiava a 120 km/h. Non è la prima volta che Tevez incorre in problemi alla guida: nel marzo 2013, quando militava nel Manchester City, era stato arrestato e rilasciato su cauzione perché guidava nonostante la sospensione della patente (il Tribunale lo aveva poi condannato ad una multa pari a 1.400 euro e a 250 ore di servizi sociali).