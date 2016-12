Juve, Tevez: "Il Monaco? Preferivo Real o Barcellona" 

14:34 - Il gol, lo scudetto ipotecato, la Champions, i complimenti di Allegri. Carlitos Tevez vive uno stato di grazia che tecnico, compagni e tifosi si augurano possa continuare il più a lungo possibile. Decisivo a Dortmund, match-winner col Genoa: "Sono felice per la squadra, per come giochiamo e per aver dimostrato che, al di là del passaggio da Conte ad Allegri, c'era e c'è un gruppo vincente. Il Monaco? Avrei preferito Real o Barcellona".

"L'importante è che la squadra abbia vinto una gara dura" ha continuato Tevez. Convinto, sereno, soddisfatto. Sicuramente non turbato da quel rigore che Lamanna gli ha parato: un errore che poco o nulla toglie all'ennesima prestazione da fenomeno dell'argentino. "Dopo mercoledì giocare una gara così non era facile soprattutto dal punto di vista mentale. Llorente? Non è facile quando non c'è fiducia, noi compagni dobbiamo fare cose semplici ed aiutarlo perché siamo compagni di squadra. Valore della rosa? Quando è andato via Conte noi giocatori volevamo dimostrare che è la squadra che vince non solo Conte e Allegri, lo stiamo dimostrando e siamo più vicini all'obiettivo".