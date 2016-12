Juve, Tevez al Boca. Marotta: "E' la sua volontà"

18:18 - Questione di ore, di giorni per il futuro di Carlitos Tevez. O meglio: tutto è deciso. Beppe Marotta attendeva una risposta definitiva entro la fine di questa settimana e a Torino era in calendario un incontro col procuratore dell'Apache. E proprio oggi, appena dopo l'ora di pranzo, l'incontro c'è stato fra l'ad bianconero e Adrian Ruocco. E a Marotta è arrivata la comunicazione (diciamo) ufficiale: Tevez ha scelto il Boca Jrs. Marotta ne ha preso atto.

Tevez in Cile lunedì ha incontrato il presidente del Boca Jrs, Angelici, e ha trovato l'accordo dicendo sì al club argentino, contratto di 3 anni. Cadono dunque le opzioni Paris St Germain e Arsenal.

A questo punto, si apre la trattativa fra il Boca e la Juve. Il club argentino aspetta una sorta di apertura perché la Juve conceda Tevez senza pretendere indennizzi, mentre il club campione d'Italia ha una quota di ammortamento su Tevez di 5 milioni. Ostacolo evidente, ma che si può aggirare con l'approdo in bianconero di un giovane del Boca. In tal senso, quache passo è già stato compiuto. Di sicuro Marotta non frapporrà ostacoli insormontabili.

L'altra questione di casa-Juve, come sostituire Tevez, riguarda un paio di opportunità. Una è relativa a Mandzukic. Ma si segue anche l'evoluzione del caso Ibra-Psg-Milan. Perché in cima ai desideri bianconeri c'è sempre Cavani. Ma dipende, appunto, da cosa farà Ibra.



MAROTTA, LE PAROLE SMENTITE

E ci sarebbero le prime parole dell'ad Marotta, dopo l'incontro col manager di Tevez, dettate al portale argentino Olé. "Un calciatore prima di tutto è un uomo e noi dobbiamo rispettare gli aspetti umani. Carlos ha manifestato la volontà di chiudere una gloriosa carriera in Argentina, non vogliamo generare una situazione controproducente. Abbiamo dato la disponibilità di farlo tornare gratis a casa, non in altri club europei". Parole che poi l'ad bianconero ha smentito.

NEDVED: "LA VOGLIA DI TORNARE A CASA"

Di Carlitos Tevez ha parlato anche Pavel Nedved: "Credo che la volontà di Tevez sia quella di tornare a casa, soprattutto tornare a casa. Io lo vedo sempre più lontano da Torino".