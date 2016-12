Juve, tegola Marchisio: fuori venti giorni

Altra brutta notizia per Allegri e la Juve. Claudio Marchisio ha saltato saltato l'allenamento "a causa di un leggero sovraccarico muscolare alla coscia destra". Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado miotendinea prossimale del retto femorale destro. Saranno necessari 20 giorni per il recupero agonistico. Giorgio Chiellini, invece, è tornato ad allenarsi in gruppo, avendo superato il problema al retto femorale della coscia destra.