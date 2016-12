Juve subito al lavoro in vista del Malmoe

15:28 - Nemmeno il tempo di godersi l'importante vittoria contro la Lazio, che la Juve domenica mattina è già tornata al lavoro in vista della fondamentale partita di Champions League contro il Malmoe, in programma mercoledì sera in Svezia. Massimiliano Allegri conta di recuperare Evra e Asamoah - che si giocheranno un posto sulla fascia di sinistra - e intanto si gode Pogba, sempre più faro della sua Juventus.

Il cambiamento imposto da Allegri è stato morbido e graduale. Un'operazione organizzata alla perfezione, per questo accettata e condivisa dall'intero gruppo. La Juve è ormai passata stabilmente alla difesa a quattro, modulo che dunque verrà proposto anche mercoledì in Svezia, quando i bianconeri saranno praticamente obbligati a vincere per tenere vive le speranze di qualificazione. Buone notizie per il tecnico, che quasi certamente avrà a disposizione Asamoah (reduce da un problema al ginocchio) ed Evra (ormai recuperato dal problema muscolare): i due si giocheranno una maglia per il ruolo di terzino sinistro.



Intanto il match contro la Lazio, per Pogba, è stato un ulteriore gradino nella scala che porta ai fuoriclasse. Il centrocampista, al terzo anno di Juve, ha ormai raggiunto una quasi completa maturazione sotto ogni profilo e nel nuovo modulo si è inserito benissimo. Non è certo un caso che il 21enne abbia deciso la sfida con l'Olympiacos (esordio del 4-3-1-2) prima della doppietta con i biancocelesti. Il nuovo leader della Signora, dopo gli anni di Platini e Zidane, è un altro francese.