Juve, Sturaro: "Vinciamo senza aiuti"

Stefano Sturaro alza voce e risponde, non direttamente, alle polemiche arbitrali che dopo il derby contro il Torino hanno coinvolto la Juve: "Non voglio commentare. Noi scendiamo in campo e cerchiamo di vincere, senza aiuti. Se gli altri dicono che veniamo aiutati a vincere sono problemi loro". Il centrocampista bianconeria, in un'intervista a Premium Sport, ha parlato del campionato: "Quinto scudetto consecutivo? Possiamo arrivarci e sarebbe fantastico per noi e per i nostri tifosi: sarebbe una cosa che rimarrebbe nella storia".

La Juve ha fatto una grande rimonta in campionato: "All'inizio siamo partito piano vuoi per l'inesperienza di tanti di noi, vuoi perché la squadra era nuova. Con il tempo la condizione fisica è migliorata e siamo usciti fuori, riuscendo in una scalata fantastica e ora certo non vogliamo farci sfuggire lo scudetto".



Poi un commento su Buffon: "La prima parola che mi viene in mente è leggenda. Ha fatto la storia della Juve e della Nazionale, come lui non c'è nessuno ed è il miglior esempio possibile da seguire".