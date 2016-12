Juve, Sturaro ci crede: "Possiamo battere il Bayern"

Da seconda linea a uomo chiave. Agli ordini di Massimiliano Allegri Stefano Sturaro sta crescendo molto e non pone limiti a questa Juventus. A partire dalla sfida di Champions col Bayern : "Sarà una partita comunque di andata e ritorno dove a bbiamo la possibilità di farcela se giochiamo da Juve e se daremo tutti il massimo". Poi sulla corsa per lo scudetto : " Guardiamo gara per gara senza porci un obiettivo ".

"Parlare dello scudetto, come ho già detto altre volte, mi sembra ancora presto e sbagliato - ha continuato -. La voglia di vittoria, la fame di vincere e la voglia allenarsi per migliorare è sicuramente uguale, se non migliore, perché siamo tanti giovani. Tutti che abbiamo voglia di dimostrare e di migliorarci senza porci limiti". Poi sulla doppia sfida di Champions col Bayern: "Sicuramente il Bayern è una corazzata, è partita bene e sta facendo bene da ormai tanti anni a questa parte. Ma possiamo farcela se giochiamo da Juve".



Infine su Mandragora, finito nel mirino bianconero: "Avendolo visto giocare e avendolo avuto come compagno posso dire che siamo due giocatori totalmente diversi. È un bravissimo ragazzo, un grande giocatore e il percorso che farà sarà solo nelle sue mani".