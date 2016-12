Juve straripante con Higuain e Pjanic: 3-1 al Sassuolo

Una corazzata quasi perfetta, che corre, gioca, segna, vince ed entusiasma. In attesa della prova europea contro il Siviglia, nel debutto di Champions League, questa Juventus conferma che almeno in Italia non ci sono rivali. Il Sassuolo, una delle realtà calcistiche più belle del nostro campionato, crolla sotto i colpi di Higuain (doppietta in 10') e Pjanic, provando a rientrare in gara sfruttando l’unico errore di Buffon, che esce a vuoto e spalanca la porta ad Antei. Eusebio Di Francesco (senza Cannavaro, Berardi e Defrel) non può fare altro che prendere atto di questa supremazia, mentre Massimiliano Allegri continuare a lavorare per rendere ancora più perfetta la sua macchina da guerra. Dall'Italia all’Europa per non sbagliare nulla. Ed è per questo che il mercato è stato sontuoso, spendendo 122 milioni di euro solo per Higuain (90) e Pjanic (32), gli autori dei gol vittoria contro un Sassuolo che deve archiviare questa sconfitta e ripartire, già in giovedì in Europa League.



Per il Pipita e il bosniaco era la prima da titolare in maglia bianconera. Ma è tutta la Juventus che ha ben impressionato, uscita a vuoto di Buffon a parte. Benatia dimostra gara dopo gara di essersi già inserito nella retroguardia di Allegri, Lemina ha margini per crescere, Khedira è la solita grande certezza (ricordiamo che l'anno scorso il tedesco era arrivato a parametro zero) e Dybala è sontuoso (ma troppo altruista) come uomo assist.



Pronti via e al 4' il risultato cambia: Buffon è bravo a deviare in angolo su Politano. Dal corner capovolgimento di fronte incredibile con Dybala che lancia Higuain, bravo a trafiggere Consigli con un diagonale potente. Al 10' è già 2-0: Lichtsteiner mette in mezzo, la difesa del Sassuolo spazza, colpo di testa di Khedira e acrobazia, all'altezza del dischetto, di Higuain. Consigli è ancora battuto. La Juventus non si ferma, il Sassuolo è vicino al crollo. Al 14' Dybala potrebbe calciare in porta da ottima posizione, ma preferisce dare il pallone a Higuain, Antei manda in angolo. Dal corner testa di Bonucci e palla sul fondo. Il 3-0 dei bianconeri arriva al 27': cross in mezzo di Lichtsteiner, testa di Pjanic, traversa e ribattuta in rete sempre del bosniaco che anticipa Dybala. È uno show, macchiato solo dall'uscita a vuoto di Buffon che spiana la strada al 3-1 di Antei (33'). Si va all'intervallo con la parata di Consigli sul tacco di Benatia.



Nella ripresa il portiere del Sassuolo deve superarsi su Khedira e Pjanic. Allora Di Francesco corre ai ripari inserendo Iemmello e Missiroli per Matri e Pellegrini. Ma in campo c'è solo la Juventus. Arrembante, spettacolare e bella da vedere. Il Sassuolo è in difficoltà e Chiellini al 17' sfiora il quarto gol con un colpo di testa sugli sviluppi dell’ennesimo corner. Lichtsteiner sbaglia davanti a Consigli e al 29' il Sassuolo protesta per un fallo di mano di Chiellini su un colpo di testa di Iemmello. Ma il discorso non cambia: contro questa Juve sarà davvero difficile vincere.