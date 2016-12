Juve-story, il doppio ko di 103 anni fa

ALLEGRI TORNA MR. FALSE PARTENZE Con l'arrivo alla Juventus, lo scorso anno, sembrava svanita la maledizione false partenze per Allegri. Invece le sei vittorie consecutive a inizio campionato alla guida dei bianconeri erano solo l'eccezione che confermava la regola. Il tecnico livornese non è mai partito forte in campionato con le sue squadre. Nel primo anno a Cagliari ha collezionato cinque sconfitte consecutive per poi ripetersi la stagione successiva con un punto in tre giornate. Trend confermato anche nei suoi anni al Milan conquistando pochissimi punti nelle prime giornate di campionato. Ora anche la Juventus si deve arrendere alla maledizione...

ALLEGRI: "ENTRO SEMPRE NELLA STORIA...""Io entro sempre nella storia, o da una parte o dall'altra... Lo sapevo, per questo ero preoccupato". Massimiliano Allegri fa ricorso a una battuta per stemperare la delusione in casa Juventus dopo la sconfitta dell'Olimpico con la Roma, la seconda consecutiva in avvio di campionato, un inedito assoluto nella storia della Vecchia Signora. "Capisco che alla Juve è brutto perdere due gare di seguito, ma il calcio è anche questo, bisogna restare lucidi perche' non ha senso piangersi addosso per questi due ko. Non abbiamo perso le nostre qualità - aggiunge in conferenza stampa il tecnico -. E' un momento negativo, ma ora dobbiamo riordinare le idee, ritorneremo a fare cose importanti già dopo la sosta".