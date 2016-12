Juve: stop di due-tre settimane per Khedira

Un'altra tegola per la Juve e Allegri dopo gli stop di Mandzukic per un mese e di Asamoah per tre settimane. Khedira, che a Verona contro il Chievo ha accusato un dolore alla coscia destra, è stato sottoposto a risonanza magnetica: il responso parla di lesione all'adduttore lungo e stop di due-tre settimane. Il centrocampista rischia di saltare la gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco del 23 febbraio.

Khedira è stato sostituito alla fine del primo tempo contro il Chievo ma non c'era nessun allarme. E invece gli esami hanno dato un responso più duro: salterà di sicuro la sfida scudetto del 13 febbraio allo Juventus Stadium contro il Napoli ed è in forte dubbio per il primo dei due scontri contro i panzer di Pep Guardiola. Sfortunato il centrocampista tedesco, già al terzo stop: il più lungo quello di due mesi a inizio stagione per una lesione miotendinea di secondo grado del bicipide femorale della coscia destra.