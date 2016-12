Juve, stiramento di primo grado al polpaccio per Pirlo: stop di 20 giorni 

18:15 - Andrea Pirlo starà fuori almeno venti giorni. Gli esami a cui è stato sottoposto in mattinata il centrocampista della Juve in seguito all'infortunio accusato durante la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund hanno confermato che si tratta di una lesione di primo grado del gemello mediale del polpaccio destro. La prognosi per il completo recupero è di venti giorni. Questo significa che salterà la Roma e il ritorno col Borussia.

Fatti i conti da qui al 18 marzo, quando ci sarà Borussia-Juventus, Allegri perde Pirlo per le gare con la Roma, lunedì prossimo; la semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina il 5 marzo; poi Juve-Sassuolo e Palermo-Juve, prima della sfida di Dortmund.

Dopo il k.o. di Pirlo, un'altra notizia mette in leggera apprensione l'ambiente bianconero. Paul Pogba, durante l'allenamento di giovedì, ha infatti rimediato un leggero sovraccarico alla coscia, ma gli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista non hanno evidenziato ulteriori problemi. Il francese nei prossimi giorni verrà tenuto sotto controllo, però la sua presenza per il big match di lunedì con la Roma non dovrebbe essere a rischio.