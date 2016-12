Juve, stavolta i record sono negativi

Come ricorda lo stesso sito bianconero, "la Juventus non subiva 3 gol nella stessa partita dalla finale di Champions 2014/15 contro il Barcellona: era dal novembre 1996 che la Juventus non rimaneva senza segnare contro l'Inter in Coppa Italia (7 partite): anche allora finì 3-0 a San Siro". Altri numeri mettono in evidenza il flop di San Siro. "Sono stati 414 i passaggi bianconeri contro i 704 dell'Inter (84.8% di percentuale di riuscita vs 74.2% per la Signora). Il computo dei tiri totali è addirittura più del doppio su sponda interista (20 vs 9), di cui 6 nello specchio difeso da Neto. Prima di questa sera, erano stati appena due i tiri nello specchio subiti. Per la prima volta in questa stagione (tutte le competizioni) la Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nel 1° tempo. Anzi, come ha ricordato Allegri in intervista, fino al 70'". Insomma, anche a Torino sanno di averla combinata grossa e non basta aver centrato l'obiettivo della finale.



E la domanda è: perché questo disastro? Perché per una volta, probabilmente la prima da quando è a Torino, Allegri ha sbagliato tutto o quasi. A partire dal modulo, quel 4-4-2 che non si vedeva da tempo e che è tutto tranne che adatto a certi giocatori. E qui veniamo agli interpreti. Va bene il 3-0 dell'andata, va bene fare turnover in vista dello sprint finale, ma mettere in campo almeno 7 giocatori che solitamente stazionano in panchina è stato esagerato. Soprattutto la linea di centrocampo ha lasciato perplessi. Hernanes non può fare l'interno e Asamoah, che pure ha qualità, gioca troppo saltuariamente per i suoi tanti problemi fisici. Uniti a uno Sutraro che non è certo un leader e a un Cuadrado disinnescato dal campo pesante, si capisce come fosse la peggiore combinazione possibile. Non contento, Allegri ha toppato anche i cambi. A parte il provvidenziale Barzagli, per salvare la nave che stava affondando, il tecnico livornese non ha trovato di meglio che inseirre Lemina, uno che non vedeva il campo da quattro mesi per infortunio. E poi Pogba. Che è sempre un giocatore superiore alla media, ma quanto più lontano alla concretezza di cui c'era bisogno in campo in quel momento. Buon per lui che almeno dal dischetto non abbia fallito. La speranza è che tutto quello che si poteva sbagliare, sia stato sbagliato in un colpo solo. Perché già da domenica a Bergamo contro l'Atalanta bisognerà ritrovare la vera Juve.