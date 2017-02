Juve, stampa spagnola: "Dani Alves si era offerto al Barcellona"

Secondo la stampa spagnola, Dani Alves avrebbe preso in considerazione l'idea di tornare al Barcellona (ricevendo un secco "no" da parte della società) a causa di qualche problema di ambientamento a Torino. In effetti non sono stati mesi semplici quelli appena trascorsi per il laterale brasiliano che ha anche dovuto fare i conti con la frattura al perone rimediata a Genova a novembre che lo tenuto lontano dal campo un paio di mesi. E sulla fascia spesso deve fare i conti con l'ingombrante presenza di Lichtsteiner. Ma la notizia della sua nostalgia per la Catalogna è abbastanza sorprendente considerando che solo pochio gionri fa, lui stesso ha usato parole al vetriolo verso il suo vecchio club: "La società non mi ha mai detto le cose in faccia. Sono stati falsi e ingrati, non mi hanno portato rispetto. Mi hanno offerto il rinnovo solo quando sono stati sanzionati dalla FIFA". Fatto sta che le insidie di mercato ormai sono passate e se Dani Alves dovesse continuare a rispondere sul campo come fatto in Champions contro il Porto (segnando e risultando decisivo dopo essere subentrato), ad Allegri potrebbe sicuramente andare bene così.