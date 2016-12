Juve, sorriso Allegri: Mandzukic c'è con il Bayern

All'indomani del pareggio di Bologna che ha interrotto la serie vincente di 15 partite, in casa Juve c'è un motivo per sorridere: Mario Mandzukic si è allenato con il gruppo ed è recuperato per il match di martedì contro il Bayern Monaco , andata degli ottavi di finale di Champions League. Il bomber croato ha svolto esercizi di atletica e tecnica, mentre chi ha giocato a Bologna si è limitato ad un lavoro di recupero energie.

La Juventus è tornata sabato mattina sul campo di allenamento di Vinovo per dare il via alla preparazione alla sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. I giorni che precedono la sfida più importante della stagione, sono cominciati con una bella notizia: Mandzukic è recuperato dal guaio muscolare a un polpaccio rimediato con il Carpi prima della sosta natalizia ed è pronto ad affrontare la sua ex squadra.



Allegri potrà così contare sulla coppia Mandzukic-Dybala che è quella che gli dà le maggiori garanzie. Khedira ha lavorato a parte ma ci sarà. Da monitorare gli infortunati Chiellini e Alex Sandro: il primo è ancora in dubbio, più facile che possa essere il brasiliano a rivedersi tra i convocati già martedì. Domenica la preparazione proseguirà con un'altra seduta, ancora in programma al mattino.