Juve, sorpresa a Vinovo: Pirlo fa visita alla squadra

"Che sorpresa Maestro!". Così il sito della Juve ha commentato la visita a sorpresa di Andrea Pirlo che nel primo giorno di ritiro degli ex compagni di squadra ha voluto portare il suo personale "In bocca al lupo" in vista della nuova stagione. Scambio di saluti e abbracci con Allegri, Pogba, Llorente e tutti i presenti a Vinovo. Dopo quattro stagioni con altrettanti scudetti, il regista bresciano si prepara ora alla sua nuova avventura coi New York City.