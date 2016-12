Juve: sollievo Chiellini, con il Bayern ci sarà

Sospiro di sollievo in casa Juve in merito alle condizioni di Giorgio Chiellini. Il difensore, costretto a uscire al 35' del primo tempo della sfida contro l'Inter, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un sovraccarico del muscolo soleo di destra: è recuperabile in dieci giorni e quindi sarà a disposizione per il ritorno degli ottavi di Champions League in Germania contro il Bayern del 16 marzo.