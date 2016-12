Juve-Siviglia, Allegri dà 10/11 di formazione: "Sarà 4-3-3, gioca Khedira e davanti Morata-Dybala"

Dopo la vittoria di Manchester, la Juventus è chiamata a confermarsi contro il Siviglia : "E' una sfida quasi decisiva per l'accesso agli ottavi di Champions - ha confermato Allegri -. Passare il girone è un obbligo per noi". I bianconeri però sono in difficoltà: "Il nostro è un percorso difficile, complicato ancora di più dagli infortuni. La squadra ha dieci giocatori nuovi e sta studiando due moduli, non è facile".

LE PAROLE DEL TECNICO

In attacco chi giocherà?

Vi do la formazione. Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Khedira, Pogba, Evra, Morata e Dybala. Uno lo tengo per me. Poi vedrete se giocheremo col 3-5-2 o col 4-3-3

Oltre al 3-5-2 ci sarà il 4-3-3?

Il 3-5-2 visto fino all'anno scorso è un modulo nuovo per questa squadra, devono impararlo. E' un percorso difficile perché dieci giocatori sono nuovi, non è un modulo consolidato. Abbiamo le qualità per fare una grande stagione

Hernanes è un regista o un trequartista?

A Manchester ha giocato bene davanti alla difesa, a Napoli un po' meno. Hernanes è meglio di quanto fatto a Napoli anche se l'avete massacrato

Come giudica l'inizio stagionale di Pogba? Manca qualcosa per diventare leader?

Dopo sei partite non si può giudicare. Paul ha 22 anni, grandissime potenzialità che al momento non sta esprimendo, ma non gli si può chiedere quell'esperienza che ha un giocatore come Buffon. E' questione di età, va lasciato sereno.

Come sta Lemina, giocherà in regia?

Devo valutare, è uscito da Napoli molto affaticato. Ha giocato tre partite di fila. A Napoli c'è stato un buon approccio, ma abbiamo sbagliato molto e se non giochi bene a calcio non vinci. Tecnicamente siamo stati disastrosi, ma abbiamo rischiato di pareggiare. Abbiamo subito sempre su ripartenze ed errori nostri.

C'è qualcuno imprescindibile a parte Buffon?

Cuadrado viene da tre buone partite, ma non posso farlo giocare tutti i minuti tutte le partite, altrimenti prima o poi si ferma

C'è una cosa che vuoi rivedere e una che non vuoi rivedere contro il Siviglia?

Le tre partite importanti della stagione (Shanghai, Manchester, Genova) le abbiamo vinte e deve diventare la normalità. Stiamo faticando ma è normale per una squadra completamente nuova. Lavoriamo insieme solo dal 10 settembre tra nazionali, mercato e infortuni. Abbiamo qualità importanti ma stare lì a vedere i rimpianti non serve a nulla, pensiamo solo al campo. Dobbiamo imparare a giocare con due sistemi di gioco e ruotare i giocatori. Oggi non siamo in grado di chiudere le partite già al 60' e spendere meno energie. Non abbiamo giocatori abituati a giocare ogni tre giorni con lo stress mentale che giocare nella Juventus richiede.

La finale di Champions è l'obiettivo o l'anno scorso è stato un exploit?

Arrivare in finale è un grande traguardo. Il nostro obiettivo è di garantirci sempre gli ottavi e poi giocarcela, arrivando costantemente nelle prime otto d'Europa

Torna Khedira, come sta?

Domani giocherà, ma è molto tempo che è fuori. Di solito la prima partita dopo uno stop viene sempre fatta bene. E' pronto per giocare, ha caratura internazionale e farà bene. Avrà 60 minuti nelle gambe

Juventus e Siviglia hanno fatto un inizio di stagione simile

Sarà una sfida molto equilibrata. Siamo partite male in campionato e bene in Europa

Lichtsteiner e Caceres ti chiudono ogni soluzione diversa di formazione?

Dispiace per Stephan ma i medici hanno voluto fare accertamenti per precauzione verso la salute del ragazzo. Giocheremo con Barzagli sicuramente, vedremo se a tre o a quattro. Invece di essere un esterno sarà un difensore con le caratteristiche del gioco. Dovremo fare una partita determinata, è quasi decisiva per l'accesso agli ottavi.